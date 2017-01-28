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Дамир Рыспаев: За полгода дисквалификации уроки извлечены, выводы сделаны

Источник:  Russian HockeyКомментарии

Дисквалифицированный КХЛ защитник «Барыса» Дамир Рыспаев рассказал, чем он занимается в настоящее время.

- Дамир, как ваши дела?
- Спасибо, ничего нового - отбываю дисквалификацию. Она распространяется не только на КХЛ, но и на ВХЛ, поэтому выступать, например, за «Сарыарку» и усть-каменогорское «Торпедо» права не имею. Зато играю в чемпионате Казахстана за клуб «Номад». Спасибо тренерам и партнерам, они поддерживают меня в непростой момент. Получаю хорошее игровое время, много тренируюсь.

- Играете в «Номаде» в обороне или - как в некоторых матчах за «Барыс» - в атаке?
- Нет, в защите. Провел 25 матчей - один гол и две передачи. Стараюсь действовать максимально аккуратно - набрал лишь 37 минут штрафа.

- За «Барысом» следите?
- Обязательно! Позавчера ребята очень порадовали, победили в Риге и впервые в сезоне вышли на пятое место в Восточной конференции. Поздравляю «Барыс» с этим событием.

- Главный клуб Казахстана борется за вас в КХЛ?
- Насколько я знаю по публикациям в СМИ, «Барыс» направил письмо в КХЛ с просьбой пересмотреть решение о моей дисквалификации. Вроде бы идет диалог с руководителями Лиги. Говорят, что в феврале в Москве мой вопрос будет рассмотрен. Очень рассчитываю на положительное решение. За эти полгода было много времени, чтобы все детально проанализировать и увидеть, где я был не прав и где мне нужно пересмотреть свое отношение к хоккею. Уроки извлечены, выводы сделаны.

Напомним, что Рыспаев получил бессрочную спортивную корпоративную дисквалификацию в Континентальной хоккейной лиге. Защитник устроил драку в матче с «Куньлунем». На третьей минуте поединка тафгай казахстанской команды набросился на форварда Томаша Марцинко. За словака попытались вступиться партнеры, но в итоге это привело лишь к массовой потасовке, после чего главный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов принял решение увести команду с площадки. Матч в итоге был прерван, а Марцинко отправлен в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

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