Мачаев — фаворит в поединке против Брандао по мнению букмекеров
В субботу вечером в Каспийске состоится турнир Fight Nights Global 58. В главном поединке шоу сразятся россиянин Мурад Мачаев и бразилец Диего Брандао.
БукмекМачаев — фаворит в поединке против Брандао по мнению букмекеры считают, что дагестанский спортсмен является явным фаворитом противостояния. На победу Мачаева коэффициент равен 1,3, в то время, как на победу его соперника — 3,2.
«Советский спорт» решил сравнить спортсменов по различным показателям, а также дал прогноз на исход схватки.
Дагестанская борьба против бразильского джиу-джитсу. Победит ли Мачаев Брандао?
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически