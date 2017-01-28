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Мачаев — фаворит в поединке против Брандао по мнению букмекеров

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В субботу вечером в Каспийске состоится турнир Fight Nights Global 58. В главном поединке шоу сразятся россиянин Мурад Мачаев и бразилец Диего Брандао.

БукмекМачаев — фаворит в поединке против Брандао по мнению букмекеры считают, что дагестанский спортсмен является явным фаворитом противостояния. На победу Мачаева коэффициент равен 1,3, в то время, как на победу его соперника — 3,2.

Дагестанская борьба против бразильского джиу-джитсу. Победит ли Мачаев Брандао?

«Советский спорт» решил сравнить спортсменов по различным показателям, а также дал прогноз на исход схватки.

Дагестанская борьба против бразильского джиу-джитсу. Победит ли Мачаев Брандао?

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