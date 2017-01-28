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На поединке Джошуа - Кличко ожидается присутствие 90 тысяч болельщиков

Источник:  BildКомментарии

Титульный бой в тяжелом весе Энтони Джошуа - Владимир Кличко может побить рекорд посещаемости боксерского поединка в Великобритании.

По информации немецкого таблоида Bild, на стадионе «Уэмбли» за ходом боя будут наблюдать 90 000 зрителей.

Ранее сообщалось, что на поединок Кличко - Джошуа уже продано более 80 тысяч билетов. Предыдущий рекорд арены на боксерских боях был установлен в 2014 году: встречу Карла Фроча с Джорджем Гроувзом на арене смотрели около 77 тысяч болельщиков.

Напомним, 29 апреля Энтони Джошуа и Владимир Кличко разыграют в Лондоне чемпионский пояс IBF (ныне принадлежащий британцу), а также титул WBA.

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