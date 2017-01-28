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Веснина встретится с Макаровой в первом круге Spb Ladies Trophy, Касаткина сыграет против Бенчич

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В Санкт-Петербурге состоялась жеребьевка основной сетки теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy.

Анна Конюх (Хорватия) – Моника Никулеску (Румыния)

Ярослава Шведова (Казахстан) – Наталья Вихлянцева (Россия, WC)

Белинда Бенчич (Швейцария) – Дарья Касаткина (Россия, 8)

Победительница квалификации – Кристина Младенович (Франция)

Победительница квалификации – Ирина-Карнелия Бегу (Румыния)

Тимеа Бабош (Венгрия) – Роберта Винчи (Италия, 6)

Кики Бертенс (Голландия, 7) – Анника Бек (Германия)

Юлия Путинцева (Казахстан) – Йоханна Ларссон (Швеция)

Анна Калинская (Россия, WC) – Дарья Гаврилова (Австралия)

Елена Веснина (Россия, 5) – Екатерина Макарова (Россия)

Ализе Корне (Франция) – Победительница квалификации

Победительница квалификации – Елена Остапенко (Латвия) 

Первые четыре сеянные теннисистки Симона Халеп, Доминика Цибулкова, Светлана Кузнецова и Венус Уильямс стартуют в турнире со второго круга.

Напомним, второй розыгрыш Spb Ladies Trophy начнется 30 января и завершится 5 февраля. В 2016 году победительницей турнира стала Роберта Винчи, обыгравшая в финале Белинду Бенчич. 

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