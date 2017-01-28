Веснина встретится с Макаровой в первом круге Spb Ladies Trophy, Касаткина сыграет против Бенчич

Коко Вандевеге: Мне нужны две новые цели на сезон, потому что две я достигла на первом же турнире

35-я ракетка мира Коко Вандевеге рассказала о том, что чувствовала после поражения от Винус Уильямс (7:6 (7:3), 2:6, 3:6) в полуфинале турнира «Большого шлема» Australian Open.