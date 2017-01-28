Веснина встретится с Макаровой в первом круге Spb Ladies Trophy, Касаткина сыграет против Бенчич
В Санкт-Петербурге состоялась жеребьевка основной сетки теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy.
Анна Конюх (Хорватия) – Моника Никулеску (Румыния)
Ярослава Шведова (Казахстан) – Наталья Вихлянцева (Россия, WC)
Белинда Бенчич (Швейцария) – Дарья Касаткина (Россия, 8)
Победительница квалификации – Кристина Младенович (Франция)
Победительница квалификации – Ирина-Карнелия Бегу (Румыния)
Тимеа Бабош (Венгрия) – Роберта Винчи (Италия, 6)
Кики Бертенс (Голландия, 7) – Анника Бек (Германия)
Юлия Путинцева (Казахстан) – Йоханна Ларссон (Швеция)
Анна Калинская (Россия, WC) – Дарья Гаврилова (Австралия)
Елена Веснина (Россия, 5) – Екатерина Макарова (Россия)
Ализе Корне (Франция) – Победительница квалификации
Победительница квалификации – Елена Остапенко (Латвия)
Первые четыре сеянные теннисистки Симона Халеп, Доминика Цибулкова, Светлана Кузнецова и Венус Уильямс стартуют в турнире со второго круга.
Напомним, второй розыгрыш Spb Ladies Trophy начнется 30 января и завершится 5 февраля. В 2016 году победительницей турнира стала Роберта Винчи, обыгравшая в финале Белинду Бенчич.