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Дубль Кокорина принес «Зениту» победу над «Легией» на сборе в Испании

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Петербургский «Зенит» на зимнем сборе в Испании провел второй товарищеский матч, в котором обыграл «Легию» из Варшавы со счетом 2:0.

Два мяча в составе сине-бело-голубых забил Александр Кокорин, форвард отличился на 27-й и 35-й минутах. 

Петербуржцы сыграли в следующем составе: Лодыгин (Бабурин 46'), Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Гарсия, Могилевец (Маурисио 46'), Жулиано (Данни 65'), Шатов (Лесовой 81'), Кокорин (Юсупов 65'), Дзюба (к).  

Отметим, после того как Данни вышел на поле, Дзюба передал португальцу капитанскую повязку.

Напомним, 27 января подопечные Мирчи Луческу благодаря голу Эрнани обыграли «Волеренгу» (1:0). Зенитовцы будут находиться в Испании до 6 февраля. Ближайшую контрольную игру сине-бело-голубые проведут 1 февраля против норвежского «Одда». Также «Зенит» сыграет 3 числа с пражской «Спартой», а через два дня с датским «Оденсе». 

Матч

Зенит - Легия - 2:0 (2:0)

Голы

Кокорин 27 (1:0). Кокорин 36 (2:0).

Состав

Зенит: Лодыгин (Бабурин, 46), Кришито, Анюков, Нету, Могилевец (Маурисио, 46), Жирков, Шатов (Лесовой, 81), Хави Гарсия, Жулиано (Данни, 63), Дзюба, Кокорин (Юсупов, 63)

Предупреждения:

Маурисио, 51; Кришито, 55 - нет

Место и дата

28 января 20:00, Пинатар Арена, Текстовая трансляция

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