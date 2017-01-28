Дубль Кокорина принес «Зениту» победу над «Легией» на сборе в Испании

Петербургский «Зенит» на зимнем сборе в Испании провел второй товарищеский матч, в котором обыграл «Легию» из Варшавы со счетом 2:0.

Два мяча в составе сине-бело-голубых забил Александр Кокорин, форвард отличился на 27-й и 35-й минутах.

Петербуржцы сыграли в следующем составе: Лодыгин (Бабурин 46'), Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Гарсия, Могилевец (Маурисио 46'), Жулиано (Данни 65'), Шатов (Лесовой 81'), Кокорин (Юсупов 65'), Дзюба (к).

Отметим, после того как Данни вышел на поле, Дзюба передал португальцу капитанскую повязку.

Напомним, 27 января подопечные Мирчи Луческу благодаря голу Эрнани обыграли «Волеренгу» (1:0). Зенитовцы будут находиться в Испании до 6 февраля. Ближайшую контрольную игру сине-бело-голубые проведут 1 февраля против норвежского «Одда». Также «Зенит» сыграет 3 числа с пражской «Спартой», а через два дня – с датским «Оденсе».