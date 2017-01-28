«Урал» снова уступил «Астре»

«Урал» на кипрском сборе провел товарищескую встречу с румынской «Астрой» и уступил со счетом 0:1.

Напомним, изначально российский клуб должен был сыграть сегодня с местным «Арисом», однако игра не состоялась из-за отказа соперника. Команда из Екатеринбурга приняла решение еще раз сыграть с «Астрой», которой на этом же сборе в воскресенье уступила со счетом 2:4.

Сегодня «Урал» проведет еще одну товарищескую игру. Его соперником станет польская «Погонь».