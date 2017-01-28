«Динамо» летом намерено выкупить Панченко у ЦСКА

Московское «Динамо» не собирается расставаться с нападающим Кириллом Панченко и по окончании сезона планирует воспользоваться опцией выкупа игрока у ЦСКА, сообщил ТАСС главный селекционер бело-голубых Геннадий Голубин.

Напомним, 27-летний форвард перешел в «Динамо» из ЦСКА на правах аренды перед началом сезона.

«Он сейчас в команде, и мы рассчитываем на него. Более того, мы собираемся выкупить его контракт, когда нам позволит ситуация. Подобной опцией мы собираемся воспользоваться летом», - сказал Голубин.

Панченко является лучшим бомбардиром нынешнего первенства ФНЛ - в 21 игре он забил 15 мячей. В ноябре нападающий дебютировал в сборной России, выйдя на замену в матче с Катаром (1:2).