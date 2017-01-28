Александр Медведев: Не стали отвлекать Шарапову, когда не удалось заявить ее на выставочный матч в Петербурге

Генеральный директор Spb Ladies Trophy Александр Медведев рассказал, почему Мария Шарапова не сыграет выставочные матчи в Петербурге.

- Марии Шараповой запретили сыграть в Петербурге выставочный матч. Может быть, она станет почетным гостем?

- Мария очень интенсивно готовится к своему первому турниру. К сожалению, не удалось ее заявить на выставочный турнир «Формула ТХ», поскольку он проходит на той же площадке, что и турнир. Поэтому мы не стали ее отвлекать от подготовки. Хотя она совсем недавно была в Петербурге, выкладывала фотографию в инстаграме, - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в декабре ITF запретила Шараповой участвовать в выставочных матчах, которые входят в программу турниров, до окончания срока дисквалификации. Российская теннисистка была дисквалифицирована на 15 месяцев за употребление мельдония. Срок отстранения истечет 25 апреля.

Spb Ladies Trophy-2017 пройдет в Петербурге с 30 января по 5 февраля. В 2016 году победительницей турнира стала Роберта Винчи, обыгравшая в финале Белинду Бенчич.

Уильямс и еще 7 топ-теннисисток, которые устроят шоу на турнире в Петербурге

Александр Медведев: Путин в выставочном матче? Было бы неплохо