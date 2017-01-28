Роберта Винчи: Были сомнения, продолжать играть или нет, но я решила остаться еще на год

Итальянская теннисистка Роберта Винчи поделилась ожиданиями от Spb Ladies Trophy-2017.

– У меня были сомнения, завершать карьеру или нет. Я приняла решение продолжить выступать. Я столько времени провела в туре и всегда получала удовольствие от игры. Поэтому решила еще на год остаться в туре. Главное – чтобы физически чувствовала себя хорошо.

Жребий непростой, да и вообще турнир высочайшего уровня. Я в первом круге встречаюсь с очень сильной теннисисткой Тимеа Бабош. Мы с ней уже играли во втором круге прошлогоднего турнира. Это была очень трудная встреча. Не только Бабош, но и другие участницы основной сетки – очень сильные теннисистки, – передает слова Винчи корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Spb Ladies Trophy-2017 пройдет в Петербурге с 30 января по 5 февраля. В 2016 году победительницей турнира стала Роберта Винчи, обыгравшая в финале Белинду Бенчич.

В первом круге соперницей итальянки будет Тимеа Бабош из Венгрии.

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