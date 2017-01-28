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Дмитрий Васильев: Скорее всего, Логинов и Гараничев поедут на мировое первенство

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев ожидает, что Александр Логинов и Евгений Гараничев помогут сборной России по биатлону на чемпионате мира в Хохфильцене.

- Логинов подтвердил свои притязания на мировой уровень, на лидерство в мировом биатлоне. Гараничеву нужна была медаль, чтобы подкрепить себя психологически, потому что до этого он выступал невнятно.

Скорее всего, Логинов и Гараничев поедут на мировое первенство и укрепят нашу команду. В этом плане наша эстафетная группа смотрится проблематичной для наших оппонентов.

У меня нет сомнений, что Логинов будет в эстафете. Троица уже определилась, если все будет хорошо, то Шипулин, Цветков и Бабиков должны быть в команде, - цитирует Васильева агентство ТАСС.

Напомним, сегодня Александр Логинов выиграл гонку преследования на чемпионате Европы.

Ранее Логинов отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга. Его допинг-проба, взятая в ноябре 2013 года, содержала следы приема запрещенного препарата - рекомбинантного эритропоэтина (ЭПО).

Чемпионат мира стартует в Австрии 9 февраля.

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