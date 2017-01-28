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Александр Медведев: Винус собирается выйти в финал турнира в Петербурге

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

 Генеральный директор Spb Ladies Trophy Александр Медведев поделился ожиданиями от турнира.

- Винус едет. Она спросила, когда последний рейс из Петербурга в воскресенье. Я так понимаю, она собирается играть в финале.

- Кого было сложнее всего пригласить и кого хотелось, но не удалось? 
- После успеха прошлогоднего турнира разговаривать со спортсменами, агентами было просто. Голубиная почта разнесла славу турнира на весь мир. К сожалению, Возняцки, на которую мы рассчитывали, не приехали. Мы далеко продвинулись в переговорах с Радваньской, но она тоже не смогла. Если бы эти две спортсменки были, по силе можно было бы сравнивать с турнирами Большого шлема, - приводит слова Медведева корреспондент «Cоветского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Винус Уильямс уступила Серене Уильямс в финале Australian Open, который прошел в субботу. Турнир в Петербурге она начнет со второго круга.

Spb Ladies Trophy-2017 пройдет с 30 января по 5 февраля. В 2016 году победительницей турнира стала Роберта Винчи, обыгравшая в финале Белинду Бенчич. 

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