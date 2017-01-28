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Александр Медведев: Было бы неплохо, если бы Путин принял участие в выставочном матче ветеранов «Филадельфии»

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев рассказал о возможном участии президента РФ Владимира Путина в выставочных матчах, которые НХЛ организует в России.

- На сайте НХЛ появилась информация, что ветераны «Филадельфии» сыграют три выставочных матча в России. Где это будет?
- Планируются два матча в Москве и еще один - в Петербурге. В Петербурге сыграет команда «Газпром Экспорт», у которой есть опыт игры с ветеранами НХЛ, включая «Филадельфию». Мы готовимся.

- В Петербурге матч пройдет в Ледовом дворце?
- Я думаю, да.

- Как удалось достичь договоренности?
- Это давние контакты, хоккейная дипломатия работает. Новый президент США в свое время приложил руку к спасению катков в Нью-Йорке - есть его знаменитая фотография на заливочной машине. Думаю, наши хоккейные контакты интенсифицируются и будут использованы для улучшения контактов не только в спорте, но и в экономике и политике.

- Джо Уотсон даже сказал, что в таком выставочном матче может принять участие Владимир Путин.
- В каком качестве - надо подумать. Это было бы неплохо, - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге». 

Напомним, ветераны «Филадельфии» проведут три выставочных матча в России. Встречи состоятся 16 февраля в Казани, 18-го - в Санкт-Петербурге, 20-го - в Москве.

Александр Медведев: Путин в выставочном матче? Было бы неплохо

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