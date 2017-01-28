Белинда Бенчич: Шутили с Касаткиной о нашей возможной встрече в Петербурге. Забавно, что так и получилось

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич поделилась ожиданиями от Spb Ladies Trophy-2017.

- Мы много раз играли с Касаткиной на юниорском уровне, встречались в прошлом году и в Петербурге, и в Москве. На Кубке Кремля я также участвовала в жеребьевке, и тогда мне тоже попалась Касаткина. Мы на сегодняшней тренировке шутили о нашей возможной встрече. Забавно и удивительно, что так и получилось.

- После прошлогоднего финала вы впервые вошли в топ-10 рейтинга WTA. Что происходило потом? Дело только в травмах?

- Травмы повлияли на то, что я не играла много и не так успешно. Мне было тяжело вернуться после них. Но это был полезный опыт, таков теннис, он состоит из взлетов и падений. Я чувствую себя очень мотивированной, с нетерпением жду турнира. Мне ничего не нужно защищать, и я вижу, что у меня высокие шансы вернуться на вершину.

- В Петербурге сыграют несколько теннисисток, которые играли за Россию, а потом сменили гражданство. Вам поступали предложения о смене гражданства?

- Я никогда не получала предложения от Казахстана (смеется). Мои родители из Словакии, в словацких СМИ поднималась эта тема, писали, чувствую ли себя больше словачкой или нет. Я родилась и живу в Швейцарии, горжусь, что играю за эту страну. Для меня Швейцария – родная страна, – передает слова Бенчич корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Spb Ladies Trophy-2017 пройдет в Петербурге с 30 января по 5 февраля. Бенчич в 2016 году дошла до финала турнира, где проиграла Роберте Винчи.

В первом круге St. Petersburg Ladies Trophy швейцарка встретится с Дарьей Касаткиной.

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