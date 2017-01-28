Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Уильямс4:6, 4:6Уильямс
Фигурное катание  Произвольная программа
Футбол  Вердер- : -Бавария
Биатлон  Гонка преследования
Футбол  Спартак- : -Жилина
Фигурное катание  Произвольная программа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Старых выиграла гонку преследования на чемпионате Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская биатлонистка Ирина Старых выиграла пасьют на европейском первенстве, которое проходит в Польше.

Старых, вернувшаяся в большой спорт после дисквалификации за применение допинга, сегодня не допустила ни одной ошибки на огневых рубежах.

Второй в гонке стала украинка Юлия Джима, сделавшая два промаха. Замкнула тройку призеров еще одна россиянка - Светлана Слепцова.

Напомним, ранее победителем аналогичной мужской гонки стал Александр Логинов.

Душники-Здруй (Польша)

Чемпионат Европы. Гонка преследования. Женщины

10 км

1. Ирина Старых (Россия) — 30.04,4 (0).
2. Юлия Джима (Украина) — +19,8 (2).
3. Светлана Слепцова (Россия) — +32,1 (1)…
5. Светлана Миронова (Россия) — +1.29,6 (3)…
7. Дарья Виролайнен (Россия) — +1.38,6 (4).
8. Анна Никулина (Россия) — +2.01,7 (2).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Джима победила в спринте на чемпионате Европы, Слепцова – вторая, Старых – третьяРоссиянка Светлана Слепцова завоевала серебро в спринтерской гонке на чемпионате Европы в Польше.«Не принимали» или «не докажете»? Россия продолжает терять олимпийские награды«Не принимали» или «не докажете»? Россия продолжает терять олимпийские наградыОбозреватель «Советского спорта» – о продолжающемся оттоке российских медалей и затянувшейся паузе в решении допинговой проблемы.«Логинов и Старых вышли на свободу с чистой совестью, пусть едут на ЧМ»«Логинов и Старых вышли на свободу с чистой совестью, пусть едут на ЧМ»Олимпийский чемпион Сергей Тарасов – о самом горячем биатлонном вопросе последних дней: брать ли Логинова и Старых на чемпионат мира.Сергей Тарасов: Старых больше переживает из-за негативной атмосферы, чем ЛогиновОлимпийский чемпион Сергей Тарасов – о самом горячем биатлонном вопросе последних дней: брать ли Александра Логинова и Ирину Старых на чемпионат мира?Сергей Тарасов: Логинов функционально посильнее ШипулинаОлимпийский чемпион Сергей Тарасов – о самом горячем биатлонном вопросе последних дней: брать ли Александра Логинова и Ирину Старых на чемпионат мира?Ирина Старых: Знала, что у меня было большое преимущество над соперницами, но работала до концаРоссиянка Ирина Старых, выигравшая индивидуальную гонку на чемпионате Европы, прокомментировала результаты гонки.Пусть Фуркад устраивает майдан. Равняемся на Трампа. Колонка ЦыбаневаПусть Фуркад устраивает майдан. Равняемся на Трампа. Колонка ЦыбаневаАлександр Логинов и Ирина Старых провели свои лучшие гонки после дисквалификации, выиграв индивидуалку на чемпионате Европы.Старых выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы, Слепцова – втораяРоссийская биатлонистка Ирина Старых стала победителем индивидуальной гонки на чемпионате мира в Дужниках Здрой (Польша).Старых выиграла индивидуальную гонку на Кубке IBU, Виролайнен – вторая, Слепцова – третьяНа этапе Кубка IBU в Арбере (Германия) состоялась индивидуальная гонка у женщин. Российские биатлонистки заняли весь пьедестал почета.Виролайнен выиграла пасьют на этапе Кубка IBU в Италии, россиянки заняли весь пьедесталВ Мартелле (Италия) четвертый этап Кубка IBU по биатлону завершился сегодня женской гонкой преследования на 10 км. Российские спортсменки оказались вне конкуренции.Слепцова заняла второе место в спринте на этапе Кубка IBUРоссийская биатлонистка Светлана Слепцова показала второй результат на этапе Кубка IBU, который проходит в итальянском Мартелле.Старых вернулась в сборную России после дисквалификации за допинг и включена в состав на Кубок IBUРоссийская биатлонистка Ирина Старых включена в состав сборной России на этап Кубка IBU. Напомним, что ранее она была дисквалифицирована за допинг.Слепцова выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»Светлана Слепцова выиграла индивидуальную гонку на 15 км в рамках всероссийских соревнований «Ижевская винтовка», которые определяют состав сборной на январские этапы Кубка мира.Светлана Слепцова: Мы все рады за АкимовуРоссийская биатлонистка Светлана Слепцова поделилась впечатлениями после этапа Кубка мира в Нове Место (Чехия). Напомним, что она заняла 36-е место.Акимова приблизилась к топ-10 в общем зачетеПосле победы в спринтерской гонке в Нове Место (Чехия), где проходит 3-й этап Кубка мира по биатлону, Татьяна Акимова переместилась на 11-е место в общем зачете.Подчуфарова стартует 33-й, Слепцова – 91-й в спринте на Кубке мира в Нове МестоСегодня состоится женская спринтерская гонка в рамках третьего этапа Кубка мира в чешском Нове Место.Двухминутное отдалениеДвухминутное отдалениеВ эстафете россиянки снова остались без медалей.Светлана Слепцова: Оптимизма результат гонки не внушает, но я не опускаю рукиРоссийская биатлонистка Светлана Слепцова прокомментировала свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке.Германия выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Поклюке, Россия – шестаяНа этапе Кубка мира по биатлону в Полкюке (Словения) завершилась женская эстафета. Победу в ней одержала сборная Германии.Подчуфарова, Акимова, Слепцова и Загоруйко выступят в эстафете на этапе в ПоклюкеОпределен состав женской сборной команды России, который примет участие в эстафете в рамках этапа Кубка мира в Поклюке.
Главные новости
Футбол
«Спартак» - «Жилина». Онлайн
Биатлон
Старых выиграла гонку преследования на чемпионате Европы
Теннис
Веснина встретится с Макаровой в первом круге Spb Ladies Trophy, Касаткина сыграет против Бенчич
Биатлон
Дмитрий Васильев: Скорее всего, Логинов и Гараничев поедут на мировое первенство
Футбол
«Динамо» летом намерено выкупить Панченко у ЦСКА
Футбол
«Урал» снова уступил «Астре»
Бокс
На поединке Джошуа - Кличко ожидается присутствие 90 тысяч болельщиков
MMA
Мачаев — фаворит в поединке против Брандао по мнению букмекеров
Хоккей
Дамир Рыспаев: За полгода дисквалификации уроки извлечены, выводы сделаны
Футбол
Уэйн Руни: Тренерская работа - это то, чем я хотел бы заниматься
все новости
Юлия Джима
Юлия Джимавсе новости
Светлана Слепцова
Светлана Слепцовавсе новости
Ирина Старых
Ирина Старыхвсе новости