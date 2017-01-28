Старых выиграла гонку преследования на чемпионате Европы

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Слепцова заняла второе место в спринте на этапе Кубка IBU Российская биатлонистка Светлана Слепцова показала второй результат на этапе Кубка IBU, который проходит в итальянском Мартелле.

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Акимова приблизилась к топ-10 в общем зачете После победы в спринтерской гонке в Нове Место (Чехия), где проходит 3-й этап Кубка мира по биатлону, Татьяна Акимова переместилась на 11-е место в общем зачете.

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