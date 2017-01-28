Старых выиграла гонку преследования на чемпионате Европы
Российская биатлонистка Ирина Старых выиграла пасьют на европейском первенстве, которое проходит в Польше.
Старых, вернувшаяся в большой спорт после дисквалификации за применение допинга, сегодня не допустила ни одной ошибки на огневых рубежах.
Второй в гонке стала украинка Юлия Джима, сделавшая два промаха. Замкнула тройку призеров еще одна россиянка - Светлана Слепцова.
Напомним, ранее победителем аналогичной мужской гонки стал Александр Логинов.
Душники-Здруй (Польша)
Чемпионат Европы. Гонка преследования. Женщины10 км
1. Ирина Старых (Россия) — 30.04,4 (0).
2. Юлия Джима (Украина) — +19,8 (2).
3. Светлана Слепцова (Россия) — +32,1 (1)…
5. Светлана Миронова (Россия) — +1.29,6 (3)…
7. Дарья Виролайнен (Россия) — +1.38,6 (4).
8. Анна Никулина (Россия) — +2.01,7 (2).