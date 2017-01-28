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Жак Вильнев: Стролл – очень талантливый гонщик. С оптимизмом оцениваю его потенциал

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев считает, что Лэнс Стролл, который в предстоящем сезоне дебютирует в Формуле-1 в составе команды «Уильямс», способен многого добиться.

«Лэнс молодой, быстрый и очень талантливый гонщик. Каждый раз, когда мы встречались на трассе в прошлом году, его подход производил на меня большое впечатление. При разговоре с ним понимаешь, что у него правильный психологический настрой, чтобы добиться успеха. Так что я с оптимизмом оцениваю его потенциал.

Конечно, оказавшись в 18 лет в Формуле-1, он ещё должен показать свой потенциал и прекрасно это понимает. Если у гонщика есть финансовая поддержка, то многие считают, что у него нет таланта. Но на самом деле это не так. Эти два фактора никак не связаны между собой. Деньги могут дать возможность дебютировать в Ф-1, но для того, чтобы остаться там надолго, нужно доказать, на что ты способен», - цитирует Вильнева Autosport.

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