Жак Вильнев: Стролл – очень талантливый гонщик. С оптимизмом оцениваю его потенциал
Чемпион мира 1997 года Жак
Вильнев считает, что Лэнс Стролл, который в предстоящем сезоне дебютирует в
Формуле-1 в составе команды «Уильямс», способен многого добиться.
«Лэнс
молодой, быстрый и очень талантливый гонщик. Каждый раз, когда мы встречались
на трассе в прошлом году, его подход производил на меня большое впечатление.
При разговоре с ним понимаешь, что у него правильный психологический настрой,
чтобы добиться успеха. Так что я с оптимизмом оцениваю его потенциал.
Конечно,
оказавшись в 18 лет в Формуле-1, он ещё должен показать свой потенциал и
прекрасно это понимает. Если у гонщика есть финансовая поддержка, то многие
считают, что у него нет таланта. Но на самом деле это не так. Эти два фактора
никак не связаны между собой. Деньги могут дать возможность дебютировать в Ф-1,
но для того, чтобы остаться там надолго, нужно доказать, на что ты способен», -
цитирует Вильнева Autosport.