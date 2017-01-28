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Дмитрий Гунько: Предложение возглавить «Спартак-2» было очень неожиданным

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Дмитрий Гунько рассказал о своих ощущениях от назначения главным тренером «Спартака-2».

- Предложение возглавить вторую команду красно-белых стало для вас неожиданным?
- Безусловно. Все развивалось стремительно. Проводил вместе с тренерским штабом на Кипре подготовку нашего молодежного состава к весенней части сезона, когда раздался звонок от Сергея Юрьевича Родионова с предложением возглавить «Спартак-2». Получилось очень неожиданно.

- Какие были первые мысли?
- В тот момент множество мыслей пролетело. Первая: мы начали с «молодежкой» подготовку, а теперь, не завершив ее, придется сменить команду… Но я не сомневался в том, что это предложение нужно принять. Благодарен Сергею Юрьевичу за то, что он предоставил такую возможность. Работа со «Спартаком-2» — это новый уровень, новый этап в моей карьере. Ребята играют в ФНЛ уже второй год и крепко стоят на ногах. Молодые игроки, которые будут вливаться в команду, также смогут сделать большой скачок вперед. У них есть стимул. Да, мы понимаем, что молодежь нужно подключать постепенно, чтобы она могла почувствовать, что такое настоящий мужской футбол, осознать, какое на поле будет сопротивление. Очень хорошо, что вскоре примем участие в Кубке ФНЛ. Те футболисты, которые недавно пришли в команду, смогут непосредственно на себе ощутить все тяжести первой лиги.

- Судя по вашим словам, вы уже полностью переключились на работу с новой командой.
- Да. И ребята сразу вошли в тренировочный процесс. Видно, что Евгений Александрович Бушманов и его помощники проделали большую работу, они вели ее на протяжении нескольких лет. Большое спасибо им за это. Чувствуем, что уровень «Спартака-2» выше, чем молодежной команды. Здесь выступают лучшие, самые перспективные футболисты. Это приятно. Мы можем ставить перед игроками интересные технико-тактические задачи. 

- А какая задача была поставлена перед вами руководством клуба?
- Так как в структуре клуба тружусь давно, мне не нужно было объяснять задачи. Все мы прекрасно понимаем, что цель молодежной команды и «Спартака-2» — готовить футболистов для основы. О месте в турнирной таблице разговора не шло. Но, естественно, настоящий спортсмен воспитывается только на победах. Поэтому чем выше мы будем в турнирной таблице, тем больше будет наш прогресс. 



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