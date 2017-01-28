Александр Медведев: Уверен, что со временем в КХЛ будет еще один китайский клуб. Может появится и корейский

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев поделился мнением о выступлении китайского клуба «Куньлунь» в регулярном чемпионате и рассказал о перспективах расширения лиги.

- «Куньлунь» показал, что бюджет, конечно, важен, но им дело не ограничивается. У «Куньлуня» один из самых маленьких бюджетов в КХЛ. Но Юрзинов-младший собрал амбициозную команду, где игроки разных национальностей хотят доказать, что за год можно построить играющую команду. Я думаю, они смогут остаться в зоне плей-офф и создать проблемы.

- Есть ли реальные возможности по расширению?

- Я уверен, что придет время, и в КХЛ будет еще один китайский клуб. Может, появится еще и корейская команда. Идея о Тихоокеанском дивизионе, где играли бы наши и зарубежные команды, очень интересная. Китайцы еще не привыкли к хоккею, но в Пекине приходит больше зрителей, чем в Шанхае. Если маркетинг правильно будет выстроен, арена будет заполняться.

- А история со выступлением шведского клуба заглохла?

- Была одна реальная возможность: АИК, акционеры которого проголосовали за выступление в КХЛ. Идея создать новый шведский клуб мне не очень симпатична, - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Куньлунь Ред Стар» вступил в КХЛ летом 2016 года. Команду возглавил Владимир Юризнов-младший. Китайский клуб после 54 матчей занимает седьмое место в Восточной конференции, имея в активе 80 очков. «Куньлунь» на семь очков опережает «Сибирь», который идет на Востоке девятым.

Весной 2016 года сообщалось, в КХЛ может вступить шведский «Краунс», однако клуб не заявился в лигу, так как не получил разрешения от Шведской федерации хоккея.

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