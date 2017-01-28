Юсков стал пятым на дистанции 1000 метров, победил голландец Нейс
В Берлине (Германия)
продолжается пятый этап Кубка мира по конькобежному спорту. На дистанции 1000 метров у мужчин
победу одержал представитель Голландии Кьелд Нейс.
Результат победителя – одна
минута и 8,25 секунды. Вторым стал соотечественник Нейса Кай Фербай. Третье
место у норвежца Хаварда Лорентцена. Российский конькобежец Денис Юсков занял
пятое место.
Конькобежный спорт. Кубок мира
Берлин (Германия)
Мужчины
1000 м
2. Кай Фербай (Голландия) 1.08,84
3. Хавард Лорентцен (Норвегия) 1.09,03...
5. Денис Юсков (Россия) 1.09,25...
7. Алексей Есин (Россия) 1.09,58…
9. Руслан Мурашов (Россия) 1.09,76
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