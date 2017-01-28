Третьяков одержал победу на этапе Кубка мира по скелетону в Германии
На этапе Кубка мира по скелетону в Кенигзее (Германия) прошли соревнования
скелетонистов. Победу одержал российский спортсмен, олимпийский чемпиона Александр
Третьяков.
Россиянин преодолел дистанцию за одну минуту и 40,41
секунды. Вторым стал Сунбин Юн из Южной Кореи. На третьем месте немец Александр
Гаснер.
Скелетон. Кубок мира
Кенигзее (Германия)
Мужчины
1. Александр Третьяков (Россия) 1.40,41
2. Сунбин Юн (Южная Корея) 1.40,46
3. Александр Гасснер (Германия) 1.40,60…
21. Константин Хорошко (Россия)1.51,66…
25. Артем Дроздов (Россия) 1.51,98
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