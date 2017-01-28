Третьяков одержал победу на этапе Кубка мира по скелетону в Германии

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Алексей Воевода: Отстранение российских скелетонистов к спорту никакого отношения не имеет Двукратный олимпийский чемпион по бобслею, депутат Государственной Думы РФ Алексей Воевода прокомментировал новость об отстранении четырех российских скелетонистов. Напомним, что отстранение связано с расследованием, которое проводит Международный олимпийский комитет (МОК).

Отстраненными скелетонистами являются Третьяков, Никитина, Орлова и Потылицына Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила четырех действующих российских скелетонистов. Ими стали Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова и Ольга Потылицына, а также Сергей Чудинов, сообщает «Р-Спорт».

Александр Третьяков: Спросил Дукурса – тебе Сочи не нравится? Вчера Александр Третьяков вернулся из Лейк-Плэсида, где победил на этапе Кубка мира.

Александр Третьяков: ЧМ перенесли в Кенигзее. Я там всегда удачно выступал Александр Третьяков вернулся из Лейк-Плесида, где победил на этапе Кубка мира. А сразу по прилету, олимпийский чемпион Сочи дал интервью «Советскому спорту».

Александр Третьяков: Дукурс не в призерах? Он упал в первой попытке Александр Третьяков вернулся из Лейк-Плесида, где победил на этапе Кубка мира. А сразу по прилету, олимпийский чемпион Сочи дал интервью «Советскому спорту».

Все золото Америки! Как Репилов победил в Парк-Сити, а Третьяков – в Лэйк-Плэсид Какие медали – не считая биатлонных – завоевали россияне на этапах Кубка мира по зимним видам спорта за минувший уик-энд.

Александр Третьяков: Мне вообще без разницы, на какой трассе соревноваться на ЧМ Олимпийский чемпион Сочи Александр Третьяков признался, что ситуация с переносом из Сочи чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону никак на него не повлияла, он готов участвовать в соревнованиях на любой трассе мира.

Данил Чабан: Третьяков справился с волнением и сделал свою работу как надо Главный тренер сборной России по скелетону Данил Чабан поделился впечатлениями от выступления своего подопечного Александра Третьякова. Напомним, что Третьяков занял первое место на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде (США).

Третьяков одержал победу на этапе Кубка мира по скелетону в США На этапе Кубка мира по скелетону в Лейк-Плэсиде (США) проходит этап Кубка мира по скелетону. В соревнованиях мужчин победу одержал российский спортсмен Александр Третьяков.

Ждем от Ана медалей в Корее? Анонс уик-энда в зимних видах спорта «Советский спорт» рассказывает, за кого из россиян в зимних видах спорта, не считая биатлон, болеть в эти выходные.