Александр Логинов: Я человек добрый и зла ни на кого не держу

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал свое выступление на чемпионате Европы в Дужниках Здрой.

– Я доволен этим чемпионатом Европы, – приводит слова Логинова Rusbiathlon.ru. – Рад, что все получается. Определенная доля везения, конечно, тоже присутствует. Все звезды сошлись для меня здесь.

– Как вы оцениваете свои результаты и физическую форму на данный момент?

– Я благодарен всем болельщикам без исключения. И тем, кто болеет за меня, и тем, кто не болеет. Многие меня, наверное, просто не знают. Я человек добрый и зла ни на кого не держу. Я очень рад, что сейчас все именно так складывается. Буду и дальше продолжать соревноваться.

– Вас очень ждут на этапах Кубка мира и чемпионате мира. К возвращению в основной состав сборной готовы?

– Тяжело сказать. Тут скорости и задачи разные. И пока не проверишь, какой уровень гонок там, нет смысла сравнивать. Абы да кабы не бывает.

Напомним, в субботу Логинов стал победителем гонки преследования, а ранее выиграл индивидуальную гонку и стал вторым в спринте.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки преследования