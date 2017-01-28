Александр Логинов: Я человек добрый и зла ни на кого не держу
Российский биатлонист
Александр Логинов прокомментировал свое выступление на чемпионате Европы в
Дужниках Здрой.
– Я доволен этим чемпионатом Европы, – приводит слова Логинова Rusbiathlon.ru. – Рад, что все получается. Определенная доля везения, конечно, тоже присутствует. Все звезды сошлись для меня здесь.
– Как вы оцениваете
свои результаты и физическую форму на данный момент?
– Я благодарен всем болельщикам без исключения. И тем, кто болеет за меня, и тем, кто не болеет. Многие меня, наверное, просто не знают. Я человек добрый и зла ни на кого не держу. Я очень рад, что сейчас все именно так складывается. Буду и дальше продолжать соревноваться.
– Вас очень ждут
на этапах Кубка мира и чемпионате мира. К возвращению в основной состав сборной
готовы?
– Тяжело сказать. Тут скорости и задачи разные. И пока не проверишь, какой уровень гонок там, нет смысла сравнивать. Абы да кабы не бывает.
Напомним, в субботу Логинов стал победителем гонки преследования, а ранее выиграл индивидуальную гонку и стал вторым в спринте.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки преследования