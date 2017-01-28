Роберт Фернли: Окон будет выступать за «Форс Индию» два ближайших года

Заместитель руководителя «Форс Индии» Роберт Фернли дал понять, что команда не отпустит Эстебана Окона, если «Мерседесу» потребуется замена в его лице в течение двух ближайших лет.

«В течение двух ближайших лет он будет гонщиком «Форс Индии», и на этом точка. Он не сможет заменить ни одного пилота «Мерседеса», хотя если они попросят отпустить его на тесты, то я радостью дам разрешение», цитирует Фернли Autosport.

В 2017 году Окон перешел в «Форс Индию», где заменил Нико Хюлькенберга и стал напарником Серхио Переса.