Роберт Фернли: Окон будет выступать за «Форс Индию» два ближайших года
Заместитель руководителя «Форс
Индии» Роберт Фернли дал понять, что команда не отпустит Эстебана Окона, если «Мерседесу»
потребуется замена в его лице в течение двух ближайших лет.
«В течение
двух ближайших лет он будет гонщиком «Форс Индии», и на этом точка. Он не
сможет заменить ни одного пилота «Мерседеса», хотя если они попросят отпустить
его на тесты, то я радостью дам разрешение», цитирует Фернли Autosport.
В 2017 году Окон
перешел в «Форс Индию», где заменил Нико Хюлькенберга и стал напарником Серхио
Переса.
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