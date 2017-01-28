ЦСКА на втором сборе сыграет с «Хорсенсом», «Викторией Пльзень», Эсбьергом» и ЛАСКом

ЦСКА определился с соперниками по второму сбору в Испании.

29 января армейцы сыграют с датским «Хорсенс». 2 февраля красно-синие встретятся с чешской «Викторией Пльзень». В отличие от остальных игр сбора, этот матч пройдет не в Кампоаморе. Точное место проведения встречи будет объявлено позднее.

6 и 7 февраля ЦСКА сыграет с «Эсбьергом» (Дания) и командой ЛАСК (Австрия).