ЦСКА на втором сборе сыграет с «Хорсенсом», «Викторией Пльзень», Эсбьергом» и ЛАСКом
ЦСКА определился с соперниками по второму сбору в Испании.
29 января армейцы сыграют с датским «Хорсенс». 2 февраля красно-синие встретятся с чешской «Викторией Пльзень». В отличие от остальных игр сбора, этот матч пройдет не в Кампоаморе. Точное место проведения встречи будет объявлено позднее.
6 и 7 февраля ЦСКА сыграет с «Эсбьергом» (Дания) и командой ЛАСК (Австрия).
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