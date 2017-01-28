Сергей Федоров: У меня не было более серьезного достижения, чем включение в 100 лучших игроков НХЛ

Главный менеджер ЦСКА по селекции Сергей Федоров, на протяжении 18 сезонов, выступавший в НХЛ, рассказал о своих впечатлениях от включения в список 100 лучших игроков в истории лиги.

«До сих пор не могу во все это поверить. Очень серьезное признание за тот труд, то творчество и ту боль, которые мы вложили в свои карьеры. Соглашусь с Овечкиным: более серьезного достижения, чем включение в эту сотку, пожалуй, нет и у меня.

Думаю, в моем случае серьезную роль сыграло и то, что мне посчастливилось выступать за «Ред Уингз», с которым мы добились таких результатов. Без трех Кубков Стэнли, выигранных с «Детройтом», меня могли и не выбрать», – приводит слова Федорова официальный сайт НХЛ.

Напомним, Федоров провел в НХЛ 1248 матчей за «Детройт», «Анахайм», «Коламбус» и «Вашингтон» и набрал 1179 (483+696) очков. В составе «Детройта» он выиграл три Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002).