Малышко опередил Логинова на лыжне в гонке преследования на чемпионате Европы
Дмитрий Малышко стал лучшим в скорости на лыжне в гонке преследования, которая прошла сегодня на чемпионате Европы по биатлону.
Тем не менее это не принесло Малышко успеха, поскольку допустил 6 промахов на четырех рубежах. Скорость победителя гонки Александра Логинова была только девятой, но он лишь однажды зашел на штрафной круг, что и позволило ему победить.
Для Логинова эта золотая медаль стала второй на чемпионате Европы, который проходит в польском местечке Душники-Здруй. Помимо двух наград высшей пробы 24-летний российский биатлонист, вернувшийся после двухлетней дисквалификации за употребление допинга, завоевал на чемпионате Европы еще и серебро в спринте.
Чемпионат Европы
Душники-Здруй (Польша)
Гонка преследования. 12,5 км
Лыжный ход лидеров и сборной России
1. Дмитрий Малышко (Россия) – 27.18.9
2. Андрей Расторгуев (Латвия) – отставание 11,1
3. Алексей Слепов (Россия) – +11,6
4. Евгений Гараничев (Россия) – +11,7
5. Владимир Илиев (Болгария) – +17,2
8. Юрий Шопин (Россия) – +25,9
9. Александр Логинов (Россия) – +29,6
33. Алексей Волков (Россия) – +1.05.00
Чемпионат Европы
Душники Здруй (Польша)
Мужчины
Гонка преследования. 12,5 км. Четыре огневых рубежа.
1 (2). Александр Логинов (Россия) – +31.46,2 (0+0+0+1=1 промах)
2 (17). Евгений Гараничев (Россия) – +27,8 (0+0+1+0=1)
3 (4). Андрей Расторгуев (Латвия) – +59,5 (0+1+1+2=4)
4 (5). Алексей Волков (Россия) – +1.01,6 (0+0+0+1=1)
5 (3). Красимир Анев (Болгария) – +1.28,6 (0+1+1+0=2)
6 (8). Ветле Сьястад Кристиансен (Норвегия) – +1.31,4 (0+0+0+2=2)
16 (18). Дмитрий Малышко (Россия) – +2.12,9 (2+1+1+2=6)
20 (24). Петр Пащенко (Россия) – +2.33,9 (1+0+1+1=3)
22 (41). Юрий Шопин (Россия) – +2.42,9 (2+1+1+0=4)
35 (40). Алексей Слепов (Россия) – +3.27,5 (0+1+3+2=6)