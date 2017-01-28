Малышко опередил Логинова на лыжне в гонке преследования на чемпионате Европы

Дмитрий Малышко стал лучшим в скорости на лыжне в гонке преследования, которая прошла сегодня на чемпионате Европы по биатлону.

Тем не менее это не принесло Малышко успеха, поскольку допустил 6 промахов на четырех рубежах. Скорость победителя гонки Александра Логинова была только девятой, но он лишь однажды зашел на штрафной круг, что и позволило ему победить.

Для Логинова эта золотая медаль стала второй на чемпионате Европы, который проходит в польском местечке Душники-Здруй. Помимо двух наград высшей пробы 24-летний российский биатлонист, вернувшийся после двухлетней дисквалификации за употребление допинга, завоевал на чемпионате Европы еще и серебро в спринте.

Чемпионат Европы

Душники-Здруй (Польша)

Гонка преследования. 12,5 км

Лыжный ход лидеров и сборной России

1. Дмитрий Малышко (Россия) – 27.18.9

2. Андрей Расторгуев (Латвия) – отставание 11,1

3. Алексей Слепов (Россия) – +11,6

4. Евгений Гараничев (Россия) – +11,7

5. Владимир Илиев (Болгария) – +17,2

8. Юрий Шопин (Россия) – +25,9

9. Александр Логинов (Россия) – +29,6

33. Алексей Волков (Россия) – +1.05.00

Чемпионат Европы

Душники Здруй (Польша)

Мужчины

Гонка преследования. 12,5 км. Четыре огневых рубежа.

1 (2). Александр Логинов (Россия) – +31.46,2 (0+0+0+1=1 промах)

2 (17). Евгений Гараничев (Россия) – +27,8 (0+0+1+0=1)

3 (4). Андрей Расторгуев (Латвия) – +59,5 (0+1+1+2=4)

4 (5). Алексей Волков (Россия) – +1.01,6 (0+0+0+1=1)

5 (3). Красимир Анев (Болгария) – +1.28,6 (0+1+1+0=2)

6 (8). Ветле Сьястад Кристиансен (Норвегия) – +1.31,4 (0+0+0+2=2)

16 (18). Дмитрий Малышко (Россия) – +2.12,9 (2+1+1+2=6)

20 (24). Петр Пащенко (Россия) – +2.33,9 (1+0+1+1=3)

22 (41). Юрий Шопин (Россия) – +2.42,9 (2+1+1+0=4)

35 (40). Алексей Слепов (Россия) – +3.27,5 (0+1+3+2=6)