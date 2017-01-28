«Спартак» - «Жилина». Самедов забил первый мяч за красно-белых после возвращения

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов отметился голом в товарищеском матче против словацкой «Жилины». Это первый мяч для него после возвращения в команду.

На 32-й минуте Самедов забил второй мяч в этой игре. Мельгарехо забежал в штрафную слева под пас и выкатил мяч под удар Самедову, который отправил мяч в сетку.

После первого тайма счет в матче 3:1 в пользу «Спартак». «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию игры.