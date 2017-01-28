«Спартак» - «Жилина». Самедов забил первый мяч за красно-белых после возвращения
Полузащитник «Спартака» Александр Самедов отметился голом в товарищеском
матче против словацкой «Жилины». Это первый мяч для него после возвращения в
команду.
На 32-й минуте Самедов забил второй мяч в этой игре. Мельгарехо забежал в штрафную слева под пас и выкатил
мяч под удар Самедову, который отправил мяч в сетку.
После первого
тайма счет в матче 3:1 в пользу «Спартак». «Советский спорт» ведет текстовую
трансляцию игры.
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