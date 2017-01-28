«Краснодар» арендовал Шишкина у «Локомотива»
Защитник «Локомотива» Роман
Шишкин на правах аренды перешел в «Краснодар». Об этом сообщает официальный
сайт «быков».
Сообщается, что Шишкин
перешел на правах аренды до конца текущего сезона.
Футболист прошел медицинское
обследование, подписал с «горожанами» контракт и готов присоединиться к своей
новой команде на сборе в Испании, который стартует 29 января.
В текущем сезоне 30-летний Роман Шишкин провел 12 матчей за «Локомотив»
во всех турнирах.
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