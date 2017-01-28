«Краснодар» арендовал Шишкина у «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Роман Шишкин на правах аренды перешел в «Краснодар». Об этом сообщает официальный сайт «быков».

Сообщается, что Шишкин перешел на правах аренды до конца текущего сезона. Футболист прошел медицинское обследование, подписал с «горожанами» контракт и готов присоединиться к своей новой команде на сборе в Испании, который стартует 29 января.

В текущем сезоне 30-летний Роман Шишкин провел 12 матчей за «Локомотив» во всех турнирах.

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