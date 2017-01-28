Австриец Райхельт победил в скоростном спуске на Кубке мира
На этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Гармиш-Партенкирхене (Германия) состоялся второй старт в скоростном
спуске у мужчин. Победу одержал представитель Австрии Ханнес
Райхельт.
Победитель преодолел
дистанцию за одну минуту и 53,83 секунды. Вторым стал итальянец Петер Филл. На
третьем месте швейцарец Бит Фойц.
Горнолыжный спорт. Кубок мира
Гармиш-Партенкирхен (Германия)
Мужчины. Скоростной спуск
1. Ханнес Райхельт (Австрия) 1.53,83
2. Петер Филл (Италия) 1.53,99
3. Бит Фойц
(Швейцария) 1.54,35
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