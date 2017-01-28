Австриец Райхельт победил в скоростном спуске на Кубке мира

На этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Гармиш-Партенкирхене (Германия) состоялся второй старт в скоростном спуске у мужчин. Победу одержал представитель Австрии Ханнес Райхельт.

Победитель преодолел дистанцию за одну минуту и 53,83 секунды. Вторым стал итальянец Петер Филл. На третьем месте швейцарец Бит Фойц.

Горнолыжный спорт. Кубок мира

Гармиш-Партенкирхен (Германия)

Мужчины. Скоростной спуск

1. Ханнес Райхельт (Австрия) 1.53,83

2. Петер Филл (Италия) 1.53,99

3. Бит Фойц (Швейцария) 1.54,35