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Австриец Райхельт победил в скоростном спуске на Кубке мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Гармиш-Партенкирхене (Германия) состоялся второй старт в скоростном спуске у мужчин. Победу одержал представитель Австрии Ханнес Райхельт.

Победитель преодолел дистанцию за одну минуту и 53,83 секунды. Вторым стал итальянец Петер Филл. На третьем месте швейцарец Бит Фойц.

Горнолыжный спорт. Кубок мира

Гармиш-Партенкирхен (Германия)

Мужчины. Скоростной спуск

1. Ханнес Райхельт (Австрия) 1.53,83

2. Петер Филл (Италия) 1.53,99

3. Бит Фойц (Швейцария) 1.54,35

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