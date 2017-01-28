Фарфан, на которого претендует «Локомотив», выложил постер фильма «Железнодорожник»
Полузащитник Джефферсон Фарфан выложил в инстаграме постер фильма «Железнодорожник».
«Отличный фильм, мне понравился», – подписал игрок фото.
Таким образом 32-летний перуанец, скорее всего, намекнул на переход в «Локомотив».
Ранее сообщалось, что Фарфан подпишет с красно-зеленым контракт по схеме «0,5+1».
Напомним, на протяжении семи лет полузащитник играл в «Шальке» (2008-2015) и хорошо знаком нынешнему спортивному директору «Локомотива» Эрику Штоффельсхаусу.
Предыдущие полтора года Фарфан провел в «Аль-Джазире» из ОАЭ и забил четыре гола в 12 матчах.
Добавим, что фильм The Railway Man выходил в российском прокате под названием «Возмездие».
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