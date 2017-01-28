«Вулверхэмптон» выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии
Матч 1/16 финала Кубка Англии между «Вулверхэмптоном» и «Ливерпулем»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Вулверхэмптона».
В составе победителей отличились Ричард Стирман и Андреас Вайманн.
У «Ливерпуля» в концовке один мяч с ударом с близкого расстояния отыграл Дивок
Ориги, но большего «красным» достичь не удалось. Соперник «Волков» по 1/8
финала определится после жеребьевки.
Кубок Англии
1/16 финала
«Ливерпуль» - «Вулверхэмптон» - 1:2
Голы: Ориги, 86 – Стирман, 1, Вайманн, 41
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