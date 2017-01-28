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«Вулверхэмптон» выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/16 финала Кубка Англии между «Вулверхэмптоном» и «Ливерпулем» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Вулверхэмптона».

В составе победителей отличились Ричард Стирман и Андреас Вайманн. У «Ливерпуля» в концовке один мяч с ударом с близкого расстояния отыграл Дивок Ориги, но большего «красным» достичь не удалось. Соперник «Волков» по 1/8 финала определится после жеребьевки.

Кубок Англии

1/16 финала

«Ливерпуль» - «Вулверхэмптон» - 1:2

Голы: Ориги, 86 – Стирман, 1, Вайманн, 41

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