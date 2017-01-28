«Заубер» представит новый болид 22 февраля
Новый автомобиль команды «Заубер»
под маркировкой C36 впервые появится на трассе 22 февраля во время съемочного
дня в Барселоне. Об этом сообщает Autosport.
Напомним, что командам позволено провести с новыми машинами два промо-события за сезон, но километраж, набранный во время таких заездов, не должен превышать 100 км. Первый съемочный день «Заубера» состоится 22 февраля - за пять дней до начала предсезонных тестов в Барселоне.
Также
известно, что новичок команды Паскаль Верляйн впервые посетит базу в Хинвиле на
следующей неделе и пройдет подгонку сиденья.
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