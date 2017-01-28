«Заубер» представит новый болид 22 февраля

Новый автомобиль команды «Заубер» под маркировкой C36 впервые появится на трассе 22 февраля во время съемочного дня в Барселоне. Об этом сообщает Autosport.

Напомним, что командам позволено провести с новыми машинами два промо-события за сезон, но километраж, набранный во время таких заездов, не должен превышать 100 км. Первый съемочный день «Заубера» состоится 22 февраля - за пять дней до начала предсезонных тестов в Барселоне.

Также известно, что новичок команды Паскаль Верляйн впервые посетит базу в Хинвиле на следующей неделе и пройдет подгонку сиденья.