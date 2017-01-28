«Крылья Советов» вернули Мбакогу в «Карпи»

Форвард «Крыльев Советов» Джерри Мбакогу покинул расположение команды. По обоюдному согласию клуб и игрок приняли решение о досрочном завершении аренды.

Таким образом, 24-летний нигериец возвращается в итальянский «Карпи». «Крылья Советов» взяли Мбакогу в аренду в августе 2016 года. В первой половине сезона форвард провел за команду семь матчей в премьер-лиге и один – в Кубке России и не забил ни одного гола. При этом с ноября Мбакогу перестал попадать в заявку команды на матчи.

«Футбольный клуб «Крылья Советов» благодарит Джерри Мбакогу за работу и желает ему успешного продолжения спортивной карьеры», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Добавим, что «Карпи» вылетел в серию B по итогам прошлого сезона, в котором Мбакогу забил два гола в 24 матчах высшего итальянского дивизиона.