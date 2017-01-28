«Спартак» обыграл «Жилину» в товарищеском матче

Товарищеский матч между «Спартаком» и «Жилиной» завершился победой российского клуба. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Спартака».

На четвертой минуте Ивелин Попов ворвался в штрафную, пробросил мяч мимо вратаря и с довольно острого угла поразил пустые ворота. Затем свой первый мяч после возвращения в «Спартак» забил Александр Самедов. Мельгарехо забежал в штрафную слева под пас и выкатил мяч под удар Самедову, который отправил мяч в сетку.

На 36-й минуте Попов забил свой второй мяч. На 42-й минуте «Жилина» отыграла один мяч после удара из пределов штрафной от Андрея Майштиника. Во втором тайме отличились Джано Ананидзе и Луис Адриано, для которого это первый мяч за новый клуб.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Товарищеский матч