«Спартак» обыграл «Жилину» в товарищеском матче
Товарищеский матч между «Спартаком» и «Жилиной» завершился
победой российского клуба. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Спартака».
На четвертой минуте Ивелин
Попов ворвался в штрафную, пробросил мяч мимо вратаря и с довольно острого угла
поразил пустые ворота. Затем свой первый мяч после возвращения в «Спартак»
забил Александр Самедов. Мельгарехо забежал в штрафную слева под пас и выкатил
мяч под удар Самедову, который отправил мяч в сетку.
На 36-й минуте Попов забил свой второй мяч. На 42-й минуте «Жилина»
отыграла один мяч после удара из пределов штрафной от Андрея Майштиника. Во втором тайме отличились Джано Ананидзе и Луис Адриано, для которого это первый мяч за новый клуб.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Товарищеский матч
Матч
Голы
Попов 4 (1:0). Самедов 32 (2:0). Попов 35 (3:0). Майштиник 42 (3:1). Ананидзе 88 (4:1). Адриано 89 (5:1).
Состав
Спартак: Песьяков (Селихов, 46), Джикия, Кутепов (Маурисио, 46), Ещенко (Кутин, 46), Комбаров (Зуев, 46), Мельгарехо (Давыдов, 46), Зобнин (Ананидзе, 46), Самедов (Гулиев, 46), Попов (Макеев, 46), Фернандо (Тимофеев, 46), Адриано
Предупреждения:
Кутин, 59 - нет
Место и дата
28 января 16:00, Зайед Спорт Сити, Текстовая трансляция