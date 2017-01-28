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«Спартак» обыграл «Жилину» в товарищеском матче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Товарищеский матч между «Спартаком» и «Жилиной» завершился победой российского клуба. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Спартака».

На четвертой минуте Ивелин Попов ворвался в штрафную, пробросил мяч мимо вратаря и с довольно острого угла поразил пустые ворота. Затем свой первый мяч после возвращения в «Спартак» забил Александр Самедов. Мельгарехо забежал в штрафную слева под пас и выкатил мяч под удар Самедову, который отправил мяч в сетку.

На 36-й минуте Попов забил свой второй мяч. На 42-й минуте «Жилина» отыграла один мяч после удара из пределов штрафной от Андрея Майштиника. Во втором тайме отличились Джано Ананидзе и Луис Адриано, для которого это первый мяч за новый клуб.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Товарищеский матч

Матч

Спартак - Жилина - 5:1 (3:1)

Голы

Попов 4 (1:0). Самедов 32 (2:0). Попов 35 (3:0). Майштиник 42 (3:1). Ананидзе 88 (4:1). Адриано 89 (5:1).

Состав

Спартак: Песьяков (Селихов, 46), Джикия, Кутепов (Маурисио, 46), Ещенко (Кутин, 46), Комбаров (Зуев, 46), Мельгарехо (Давыдов, 46), Зобнин (Ананидзе, 46), Самедов (Гулиев, 46), Попов (Макеев, 46), Фернандо (Тимофеев, 46), Адриано

Предупреждения:

Кутин, 59 - нет

Место и дата

28 января 16:00, Зайед Спорт Сити, Текстовая трансляция


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