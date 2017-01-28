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Пеллегрино и Нильссон победили в лыжном спринте на этап Кубка мира, Матвеева – седьмая

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне (Швеция) состоялись соревнования по спринту свободным стилем. Российские спортсмены в число призеров не пробились.

У мужчин победу одержал итальянец и Федерико Пеллегрино. В тройку призеров также попали норвежцы  Эмиль Иверсен и Синдре Скар. Лучший среди россиян Сергей Устюгов занял 13-е место.

У женщин победила шведка Стина Нильссон .в тройку призеров также попали норвежки Майкен Касперсен Фалла и Хайди Венг. Лучшая из россиянок Наталья Матвеева заняла седьмое место.

Лыжные гонки. Кубок мира

Фалун (Швеция)

Мужчины. Спринт

Свободный стиль

 1. Федерико Пеллегрино (Италия)

2. Эмиль Иверсен (Норвегия)

3. Синдре Скар (Норвегия)… 

13. Сергей Устюгов (Россия)…

15. Глеб Ретивых (Россия)…

19. Антон Гафаров (Россия)…

20. Никита Крюков (Россия)…

49. Андрей Парфенов (Россия)…

57. Николай Морилов (Россия)

Женщины. Спринт

Свободный стиль

1. Стина Нильссон (Швеция)

2. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия).

3. Хайди Венг (Норвегия)…

7. Наталья Матвеева (Россия)…

35. Юлия Белорукова (Россия)…

39. Полина Ковалева (Россия)…

41. Дарья Веденина (Россия)…

49. Наталья Непряева (Россия)

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