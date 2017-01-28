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«Нижний Новгород» разгромил «Автодор» в Единой лиге ВТБ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Нижним Новгородом» и «Автодором» завершился убедительной победой хозяев. Итоговый счет матча – 110:68 в пользу «Нижнего Новгорода».

В составе победителей самым результативным стал Петр Губанов, который набрал 24 очка. У «Автодора» столько же набрал Николас Миннерат.

«Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице. «Автодор» идет десятым.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Матч

Нижний Новгород - Автодор - 110:68

Место и дата

28 января 16:00, Нагорный, Онлайн-трансляция

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