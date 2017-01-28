«Нижний Новгород» разгромил «Автодор» в Единой лиге ВТБ
Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Нижним
Новгородом» и «Автодором» завершился убедительной победой хозяев. Итоговый счет
матча – 110:68 в пользу «Нижнего Новгорода».
В составе победителей самым результативным стал Петр
Губанов, который набрал 24 очка. У «Автодора» столько же набрал Николас
Миннерат.
«Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной
таблице. «Автодор» идет десятым.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Нижний Новгород - Автодор - 110:68
Место и дата
28 января 16:00, Нагорный, Онлайн-трансляция
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