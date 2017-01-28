Серена Уильямс: Мельбурн – лучшее место, чтобы опередить Граф по победам на турнирах «Большого шлема»
Американская
теннисистка Серена Уильямс, после победы на Australian Open вернувшаяся на первое место в рейтинге
WTA, высказалась о том, что опередила Штеффи Граф по числу побед
на турнирах «Большого шлема».
– Испытываю отличные чувства после 23-й победы, – приводит слова Уильямс официальный сайт Australian Open. – Это очень здорово. Я шла к этому очень долго. По крайней мере, есть такое ощущение. Когда эта цифра замаячила передо мной, я поняла, что у меня есть возможность добиться этой цели. И вот я это сделала. И нет места лучше для этого, чем Мельбурн.
– Теперь вы
пересмотрите свои цели? Вы задумываетесь о 30 победах?
– Абсолютно нет. У меня никогда не было в голове конкретных чисел. Это самое прекрасное. Когда я начинала свой путь, я хотела выиграть один турнир «Большого шлема». А после этого я просто хочу побеждать. Каждый раз, когда я выхожу на корт, я хочу побеждать. Это просто замечательно.
– Вы также стали
первым номером рейтинга…
– Да, это как бонус. Я об этом даже не знала. Это здорово. Я люблю быть на вершине, поэтому мне нравится это чувство.
Напомним, теперь Уильямс является единоличным лидером по числу побед на турнирах «Большого шлема» в Открытой эре, когда профессиональные теннисисты получили право выступать на турнирах наравне с любителями (с 1968 года).
Матч
Уильямс В. (США) - Уильямс С. (США) - 4:6, 4:6
Место и дата
28 января 11:40, , Онлайн-трансляция