Серена Уильямс: Мельбурн – лучшее место, чтобы опередить Граф по победам на турнирах «Большого шлема»

Американская теннисистка Серена Уильямс, после победы на Australian Open вернувшаяся на первое место в рейтинге WTA, высказалась о том, что опередила Штеффи Граф по числу побед на турнирах «Большого шлема».

– Испытываю отличные чувства после 23-й победы, – приводит слова Уильямс официальный сайт Australian Open. – Это очень здорово. Я шла к этому очень долго. По крайней мере, есть такое ощущение. Когда эта цифра замаячила передо мной, я поняла, что у меня есть возможность добиться этой цели. И вот я это сделала. И нет места лучше для этого, чем Мельбурн.

– Теперь вы пересмотрите свои цели? Вы задумываетесь о 30 победах?

– Абсолютно нет. У меня никогда не было в голове конкретных чисел. Это самое прекрасное. Когда я начинала свой путь, я хотела выиграть один турнир «Большого шлема». А после этого я просто хочу побеждать. Каждый раз, когда я выхожу на корт, я хочу побеждать. Это просто замечательно.

– Вы также стали первым номером рейтинга…

– Да, это как бонус. Я об этом даже не знала. Это здорово. Я люблю быть на вершине, поэтому мне нравится это чувство.

Напомним, теперь Уильямс является единоличным лидером по числу побед на турнирах «Большого шлема» в Открытой эре, когда профессиональные теннисисты получили право выступать на турнирах наравне с любителями (с 1968 года).