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Сергей Галицкий: Академия «Краснодара» движется в правильном направлении

Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

Основатель и президент ФК «Краснодар» Сергей Галицкий рассказал об успехах клубной академии.

- На первом зимнем сборе команды, проходившем в ОАЭ, хорошо зарекомендовали себя воспитанники клубной академии, в особенности это касается полузащитника Ильи Жигулева.

- Да, главный тренер Игорь Шалимов сказал мне, что он готов взять его в первую команду. По контракту Жигулев должен был до конца нынешнего сезона играть в «Миласми», но молдавский клуб пошел нам на встречу и отпустил Илью сейчас. Завтра он отправится с «Краснодаром» в Испанию, а по окончании сбора клуб подпишет с ним полноценный контракт как с игроком основной обоймы. Для нас это знаковый момент, так как Жигулев станет первым воспитанником нашей клубной Академии, который на постоянной основе вольется в первую команду. Футбольному клубу «Краснодару» только девять лет, а клубной Академии нет еще и восьми – самый первый набор в нее мы сделали в середине 2009 года, когда еще не было всей той инфраструктуры, которая имеется сейчас, и Жигулев как раз из этого первого набора..

Еще один важный момент, который хотелось бы отметить – это тренеры школы. Поначалу у нас работало определенное количество иностранных специалистов, но сейчас остался только один – главный тренер Академии серб Александр Марьянович. Все остальные 139 тренеров, а также менеджеры и управленцы – это наши российские специалисты, которых мы вырастили, обучили. Они живут в Краснодарском крае, на сегодняшний день полностью соответствуют своим должностям и готовы выполнять возложенные на них задачи. Так что, мне кажется, мы движемся в правильном направлении и будем продолжать наращивать инфраструктуру, - ацитирует Галицкого официальный сайт «Краснодара».

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