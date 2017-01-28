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«Зенит-Казань» обыграл «Динамо-ЛО» и одержал 17-ю победу подряд в Суперлиге

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Казанский «Зенит» в матче 17-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд дома нанес поражение «Динамо-ЛО» в трех сетах.

Счет встречи по партиям – 25:18, 25:19, 25:18. В первом круге казанцы также выиграли у клуба из Ленинградской области в трех сетах.

Подопечные Владимира Алекно не потерпели ни одного поражения в Суперлиге. После 17 игр казанцы лидируют в турнирной таблице, имея в активе 50 очков. Динамовцы, набравшие 19 очков, идут на девятой позиции.

В 18-м туре чемпионата страны «Зенит-Казань» встретится на выезде с кемеровским «Кузбассом», а «Динамо-ЛО» примет в Санкт-Петербурге уфимский «Урал». Игры запланированы на 5 февраля.

31 января клуб из Казани в матче группового этапа Лиги чемпионов сыграет дома против немецкого «Фридрихсхафена».

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