Боброва и Соловьев стали третьими в танцах на льду на чемпионате Европы, победили Пападакис и Сизерон
На чемпионате Европы по фигурному катанию в Остраве (Чехия)
завершились соревнования по танцам на льду. Победу одержала французская пара Габриэлла
Пападакис/Гийом Сизерон, а россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев
стали третьими.
Отметим, что Боброва и Соловьев лидировали после короткой
программы, но в итоге стали третьими. Их обогнали Пападакис и Сизерон, а также
итальянская пара Анна Каппеллини/Лука
Ланотте (Италия), занявшая второе место. Среди других россиян лучшими стали Александра Степанова и Иван Букин –
пятое место. На десятом месте Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Фигурное катание
Чемпионат Европы
Острава (Чехия)
Танцы на льду
Итоговый результат
1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон
(Франция) 189,67
2. Анна Каппеллини/Лука
Ланотте (Италия) 186,64
3. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев (Россия) 186,56
4. Изабелла Тобиас/Илья Ткаченко
(Израиль) 169,29
5. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) 166,93
6. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) 163,68
7. Лоуренс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Дания) 160,68
8. Наталья Калишек/Максим Сподырев (Польша)
156,02
9.Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) 154,65
10 Виктория
Синицина/Никита Кацалапов (Россия) 154,51...
11. Алиса Агафонова/Алпер Учар (Турция) 153,68
12. Мари-Джейд Лорио/Ромен Ле Гак (Франция) 152,40