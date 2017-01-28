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Боброва и Соловьев стали третьими в танцах на льду на чемпионате Европы, победили Пападакис и Сизерон

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На чемпионате Европы по фигурному катанию в Остраве (Чехия) завершились соревнования по танцам на льду. Победу одержала  французская пара Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон, а россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали третьими.

Отметим, что Боброва и Соловьев лидировали после короткой программы, но в итоге стали третьими. Их обогнали Пападакис и Сизерон, а также итальянская пара Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия), занявшая второе место. Среди других россиян лучшими стали Александра Степанова и Иван Букин – пятое место. На десятом месте Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Фигурное катание

Чемпионат Европы

Острава (Чехия)

Танцы на льду

Итоговый результат

1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) 189,67

2. Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия) 186,64

3. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев (Россия) 186,56

4. Изабелла Тобиас/Илья Ткаченко (Израиль) 169,29

5. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) 166,93

6. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) 163,68

7. Лоуренс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Дания) 160,68

8. Наталья Калишек/Максим Сподырев (Польша) 156,02

9.Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) 154,65

10 Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) 154,51...

11. Алиса Агафонова/Алпер Учар (Турция) 153,68

12. Мари-Джейд Лорио/Ромен Ле Гак (Франция) 152,40

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