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Сергей Семак: Как будет время, уделим внимание организации обороны и стандартам

Источник:  ФК «Уфа»Комментарии

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал о работе команды на втором сборе, который проходит с 26 января по 7 февраля на Кипре.

– Никаких вопросов к ребятам по самоотдаче нет, – сказал Семак в интервью клубной пресс-службе. – Ни на первом сборе, ни на втором. Начали работать с хорошим настроением. Конечно, сбор – процесс сложный, его нужно пережить: много работы, беговой в том числе. Поэтому нужно набраться терпения, работать и выкладываться. Игроки прекрасно понимают, что это хорошее подспорье в нашей дальнейшей работе.

– На что будет сделан акцент на втором сборе?
– Нам приходится ездить от гостиницы к полю. Это вносит некоторые коррективы в планирование. В целом у нас осталось небольшое количество беговой работы, которую мы тоже будем проводить. А с каждым контрольным матчем нужно показывать больше того, над чем мы будем работать. По мере того, как будет появляться время, уделим внимание организации оборонительных действий и стандартам.

Добавим, что на Кипре «Уфа» проведет три контрольных матча: 29 января – с «Берое», 2 февраля – с «Левски». А соперник по матчу 6 февраля определится позднее.

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