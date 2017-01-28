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«Зенит» – «Легия». Лодыгин, Шатов и Дзюба начнут матч в основном составе

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Тренерский штаб «Зенита» назвал стартовый состав команды на товарищеский матч против варшавской «Легии», который пройдет в рамках сбора сине-бело-голубых в Испании.

С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Хави Гарсия, Могилевец, Жулиано, Шатов, Кокорин, Дзюба.

Напомним, матч начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Второй сбор подопечных Мирчи Луческу стартовал 27 января. В тот же день сине-бело-голубые провели контрольный матч с «Волеренгой», и он завершился победой «Зенита» со счетом 1:0.

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Матч

Зенит - Легия - 0:0

1-й тайм

Состав

Зенит: Лодыгин, Кришито, Анюков, Нету, Могилевец, Жирков, Шатов, Хави Гарсия, Жулиано, Дзюба, Кокорин

Место и дата

28 января 20:00, Пинатар Арена, Текстовая трансляция

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