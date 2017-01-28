«Зенит» – «Легия». Лодыгин, Шатов и Дзюба начнут матч в основном составе
Тренерский штаб «Зенита» назвал стартовый состав команды на товарищеский матч против варшавской «Легии», который пройдет в рамках сбора сине-бело-голубых в Испании.
С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Хави Гарсия, Могилевец, Жулиано, Шатов, Кокорин, Дзюба.
Напомним, матч начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Второй сбор подопечных Мирчи Луческу стартовал 27 января. В тот же день сине-бело-голубые провели контрольный матч с «Волеренгой», и он завершился победой «Зенита» со счетом 1:0.
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