Марио Лемье: Я очень удивлен, что Малкина нет в топ-100
Совладелец «Питтсбурга»
Марио Лемье высказался об отсутствии форварда Евгения Малкина в списке ста
лучших игроков в истории НХЛ.
«Я очень удивлен. Он выиграл два Кубка Стэнли, «Конн Смайт Трофи», «Арт Росс Трофи». Трудно понять», – приводит слова Лемье официальный твиттер «Питтсбурга».
Напомним, в список ста лучших игроков вошли четыре представителя России: Павел Буре, Павел Дацюк, Александр Овечкин и Сергей Федоров.
А действующих игроков в рейтинге лиги семь: Дацюк, Данкан Кит («Чикаго»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Патрик Кейн («Чикаго»), Джонатан Тэйвс («Чикаго»), Овечкин и Яромир Ягр («Флорида»).
Малкин проводит 11-й сезон в «Питтсбурге». Вместе с клубом он дважды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2015). Также на его счету шесть индивидуальных призов: «Колдер Трофи» (2007), «Арт Росс Трофи» (2009, 2012), «Конн Смайт Трофи» (2009), «Харт Трофи» (2012), «Тед Линдсэй Эворд» (2012).