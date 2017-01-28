«Бавария» обыграла «Вердер» и продолжает лидировать в чемпионате Германии
Матч 18-го тура чемпионата Германии между «Вердером» и «Баварией»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Баварии».
В составе мюнхенского клуба забивали Арьен Роббен и Давид Алаба. У «Вердера» один мяч отыграл Макс Крузе. «Бавария» набрала 45 очков и продолжает лидировать в чемпионате Германии. У «Вердера» 16 очков и 15-е место.
Чемпионат Германии. Бундеслига
18-й тур
Матч
Голы
Роббен 30 (0:1). Алаба 45 (0:2). Крузе 53 (1:2).
Состав
Вердер: Видвальд, Сане, Велькович, Мойсандер, Гарсия С. (Кайнц, 81), Бауэр (Бартельс, 71), Юнузович, Гнабри, Делэйни, Писарро (Эггештайн М., 19), Крузе
Бавария: Нойер, Хуммельс, Мартинес, Алаба, Лам, Рибери (Коста, 79), Роббен (Коман, 66), Алонсо, Киммих, Левандовски, Мюллер (Саншеш, 62)
Предупреждения:
Бауэр, 42; Гарсия С., 72; Юнузович, 75; Эггештайн М., 90 - Коман, 90
Судья:
Саша Штегеманн (Германия)
Место и дата
28 января 17:30, Везерштадион, Онлайн-трансляция