Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев: Что от нас зависело, мы сделали - а остальное от нас не зависит

Шестикратные чемпионы России Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, занявшие третье место на чемпионате Европы в танцах на льду, рассказали, что сделали все, что от них зависело, чтобы показать максимальный результат.

Боброва и Соловьев лидировали после короткого танца на чемпионате Европы, но после проката произвольной программы опустились на итоговое третье место. Золото досталось французам Габриэлле Пападакис/Гийому Сизерону, второе место заняли итальянцы Анна Каппеллини/Лука Ланотте, опередившие россиян всего на 8 сотых балла.

«Если бы мы были третьими после короткого танца, наверное сейчас были бы более удовлетворены результатом. Но мы шли первыми, а спускаться всегда досаднее, - сказал Соловьев журналистам. - Но мы очень довольны прокатом, чемпионатом Европы, всем что у нас получилось. Итальянцы и французы хорошо откатали, нет причин сетовать на судей. Все большие мастера. И очень здорово, что есть такая конкуренция в Европе, подстегивает больше работать». «Что от нас зависело, мы сделали, а все остальное от нас не зависит», - отметила Боброва.

По словам спортсменов, повторная жеребьевка после пересмотра результатов короткой программы не изменила их шансов на победу. «На меня повторная жеребьевка никак не повлияла. Может быть, где-то в голове отложилось, что странное дело - сначала дали серебряную медаль, потом золотую. Но в целом никак не повлияло», - заметил Соловьев.

«Изначально не очень хотели кататься последними, - добавила Боброва. - Только потому, что произвольный длинный, и приходится долго ждать. Но мы смирились с этим стартовым номером. Когда же выяснилось, что надо будет пережеребиться, решили - значит, так должно быть. И 18-й стартовый номер был намного лучше 20-го. И в итоге все получилось идеально, мы довольны выступлением».

Отвечая на вопрос о том, насколько важен тот факт, что в коротком танце двукратные чемпионы мира из Франции впервые оказались позади россиян, Соловьев отметил, что Пападакис ошиблась в дорожке шагов. «А я за такой спорт, чтобы все выдавали свои возможности. Пусть побеждает сильнейший, - подчеркнул спортсмен. - Но мы довольны тем, что разрыв стал меньше. Мы, возможно, приближаемся. Загадывать не будем - сезон не закончен, впереди чемпионат мира, и к нему мы будем готовиться особо тщательно. Я уже в предвкушении - как мы приедем домой и начнем работать».