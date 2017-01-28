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Леддет отказался от боя с Сосновским. Дебют россиянина в UFC вновь отложен

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории 27-летний Дмитрий Сосновский не примет участие в турнире UFC Fight Night 104, который пройдет 4 февраля в Хьюстоне (США).

Официальный сайт UFC сообщает, что соперник россиянина Джастин Леддет отказался от боя. Другого оппонента для Сосновского не нашли.

Отметим, что Дмитрий с момента подписания контракта с UFC не провел ни одного поединка в промоушене.

Напомним, за свою карьеру в ММА Сосновский провел десять поединков и во всех одержал победы (6 — нокаутом, 2 — сабмишеном, 2 — по очкам). Известность получил, когда за 103 секунды нокаутировал Александра Емельяненко на турнире «Колизей. Новая история 2».

Свой последний бой провел 16 мая 2015 года против Олега Гапченко, победив техническим нокаутом в первом раунде.

Дмитрий Сосновский тренируется вместе с Алексеем Олейником.

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