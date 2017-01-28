«Челси» разгромил «Брентфорд» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

Джо Коул: Не вижу ни одного клуба, который сможет остановить «Челси» на пути к чемпионству

Бывший нападающий «Челси» Джо Коул отметил работу в стане лондонского клуба Антонио Конте, а также выразил мнением, что судьба титула АПЛ уже решена.