«Челси» разгромил «Брентфорд» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
Матч 1/16 финала Кубка Англии между «Челси» и «Брентфордом» завершился
убедительной победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Челси».
В составе победителей отличились Виллиан, Педро Родригес, Бранислав
Иванович и Миши Батшуайи (с пенальти). Соперник «Челси» по 1/8 финала
определится после жеребьевки.
Кубок Англии
1/16 финала
«Челси» - «Брентфорд» - 4:0
Голы: Виллиан, 14, Педро, 21, Иванович, 70, Батшуайи, 81 (с пенальти)
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