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«Челси» разгромил «Брентфорд» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/16 финала Кубка Англии между «Челси» и «Брентфордом» завершился убедительной победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Челси».

В составе победителей отличились Виллиан, Педро Родригес, Бранислав Иванович и Миши Батшуайи (с пенальти). Соперник «Челси» по 1/8 финала определится после жеребьевки.

Кубок Англии

1/16 финала

«Челси» - «Брентфорд» - 4:0

Голы: Виллиан, 14, Педро, 21, Иванович, 70, Батшуайи, 81 (с пенальти)

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