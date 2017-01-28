«Тоттенхэм» вырвал победу в матче с «Уикомбом» в Кубке Англии
Матч 1/16 финала Кубка Англии между «Тоттенхэмом» и «Уикомбом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3.
После дубля Пола Хэйеса гости вели 2:0 к 36-й минуте. «Шпоры» отыгрались
после голов Сон Хын Мина и Винсента Янссена. Гэри Томпсон на 84-й минуте вновь
вывел «Уикомб» вперед, но на 89-й минуте Деле Алли вновь сделал счет равным. А в компенсированное время Сон оформил дубль и принес хозяевам победу.
Кубок Англии
1/16 финала
«Тоттенхэм» - «Уикомб» - 4:3
Голы: Сон Хын Мин, 60, 90, Янссен, 64 (с пенальти), Алли, 89 – Хэйес, 23, 36
(с пенальти), Томпсон, 84
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