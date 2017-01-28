«Атлетико» на выезде не сумел обыграть «Алавес»
Матч 20-го тура чемпионата Испании между «Алавесом» и «Атлетико»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 0:0.
«Атлетико» набрал 36 очков и идет четвертым в чемпионате Испании. У «Алавеса»
24 очка и 12-е место.
Чемпионат Испании. Примера
20-й тур
Матч
Состав
Алавес: Пачеко, Льоренте, Эрнандес, Лагуардия, Феддал, Гарсия М., Камараса (Сантос, 77), Фемения, Дейверсон, Токеро (Вигарай, 84), Гомес (Эдгар, 65)
Атлетико: Мойя, Врсалько, Луис, Годин, Хименес (Савич, 56), Коке, Сауль, Карраско (Торрес, 62), Гайтан, Гризманн, Гамейро (Корреа, 60)
Предупреждения:
Льоренте, 54; Дейверсон, 82; Гарсия М., 90 - Хименес, 45; Годин, 90
Судья:
Даниэль Окон Арраис (Испания)
Место и дата
28 января 18:15, Мендисорроса, Онлайн-трансляция
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