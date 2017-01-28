Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования
Футбол  Вердер1 : 2Бавария
Футбол  Зенит1 : 0Легия
Футбол  Спартак5 : 1Жилина
Фигурное катание  Произвольная программа
Футбол  Сенегал- : -Камерун
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Атлетико» на выезде не сумел обыграть «Алавес»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 20-го тура чемпионата Испании между «Алавесом» и «Атлетико» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 0:0.

«Атлетико» набрал 36 очков и идет четвертым в чемпионате Испании. У «Алавеса» 24 очка и 12-е место.

Чемпионат Испании. Примера

20-й тур

Матч

Алавес - Атлетико - 0:0

Состав

Алавес: Пачеко, Льоренте, Эрнандес, Лагуардия, Феддал, Гарсия М., Камараса (Сантос, 77), Фемения, Дейверсон, Токеро (Вигарай, 84), Гомес (Эдгар, 65)

Атлетико: Мойя, Врсалько, Луис, Годин, Хименес (Савич, 56), Коке, Сауль, Карраско (Торрес, 62), Гайтан, Гризманн, Гамейро (Корреа, 60)

Предупреждения:

Льоренте, 54; Дейверсон, 82; Гарсия М., 90 - Хименес, 45; Годин, 90

Судья:

Даниэль Окон Арраис (Испания)

Место и дата

28 января 18:15, Мендисорроса, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Примера. 20-й тур. «Алавес» - «Атлетико», «Леганес» - «Сельта» и другие матчи. ОнлайнВсе матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».«Вильярреал» обыграл «Гранаду»Матч 20-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Гранадой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Вильярреала».Прогноз на матч «Эспаньол» – «Севилья» от Василия Уткина (видео)Прогноз на матч «Эспаньол» – «Севилья» от Василия Уткина (видео)Известный футбольный телекомментатор Василий Уткин сделал прогноз на матч 20-го тура испанской ПримерыИван Ракитич: Заменить Хави невозможно, меня нельзя с ним сравниватьПолузащитник «Барселоны» Иван Ракитич не считает, что он способен заменить на поле многолетнего лидера полузащиты каталонцев Хави.Аргентинский полузащитник Монтойя стал игроком «Севильи»Полузащитник «Росарио Сентраль» Вальтер Монтойя перешел в «Севилью» сообщает пресс-служба испанского клуба.Жорди Альба: В «Реале» говорят о невысокой значимости Кубка Испании, потому что они вылетелиЗащитник «Барселоны» считает, что представители мадридского «Реала» принижают значимость Кубка Испании только из-за неудачи в этом турнире.Пато покинет «Вильярреал» и перейдет в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»Форвард «Вильярреала» Аленшандре Пато покинет клуб. Он будет выступать в чемпионате Китая.Конте нашел замену Беговичу в «Севилье»Голкипер «Севильи» Сальваторе Сиригу, права на которого принадлежат «ПСЖ», может переехать в чемпионат Англии.Жертва чужих договоренностей. Почему Зидан обманул МоратуЖертва чужих договоренностей. Почему Зидан обманул Морату«Советский спорт» рассказывает, почему игрок сборной Испании решил покинуть мадридский «Реал».Прогноз Николая Яременко на европейский уик-энд (видео)Прогноз Николая Яременко на европейский уик-энд (видео)Главный редактор спешит поделиться восторгами от своих ожиданий матчей в других футбольных странах Европы.Серхио Роберто: «Барселону» ждет два сложных матчах, где решающую роль может сыграть любая мелочьПолузащитник «Барселоны» Серхио Роберто прокомментировал итоги жеребьевки Кубка Испании. Напомним, в полуфинале каталонский клуб проведет две игры с мадридским «Атлетико».«Барселона» и «Атлетико» поспорят за путевку в финал Кубка ИспанииСегодня, 27 января, состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Кубка Испании. Напомним, в 1/2 финала турнира вышла «Сельта», «Алавес», «Барселона» и мадридский «Атлетико».Президент «Лас-Пальмаса»: Хесе хочет играть в нашей командеПрезидент «Лас-Пальмаса» Мигель Анхель Рамирес рассказал, как обстоят дела с переходом нападающего «ПСЖ» Хесе Родригеса.Мората готов покинуть «Реал», если Зидан останется на посту главного тренераФорвард мадридского «Реала» Альваро Мората недоволен своим положением в испанском клубе. Об этом сообщает AS со ссылкой на радиостанцию Cadena SER.Себастьян Джовинко: Отказался от перехода в «Барселону», там бы я стал болбоемИтальянский нападающий «Торонто» Себастьян Джовинко рассказал об интересе «Барселоны», а также объяснил, почему отказался от переезда в Примеру.Полузащитник «Гамбурга» Халилович, которым интересовались ЦСКА и «Краснодар», арендован «Лас-Пальмасом»«Гамбург» отдал в аренду «Лас-Пальмасу» полузащитника Алена Халиловича, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.«Челси» рассчитывает приобрести голкипера «Селтика»«Челси» готовит запрос в «Селтик» о трансфере голкипера Крэйга Гордона.Луис Энрике: Мое будущее в «Барселоне»? Мне нечего сказать по этому поводуГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике на пресс-конференции перед ответным матчем Кубка Испании с «Реалом Сосьедад» отказался отвечать на вопрос о своем будущем в клубе.«Мидлсбро» возьмет Хесе в аренду до конца сезонаПолузащитник «Пари Сен-Жермен» Хесе Родригес продолжит сезон в «Мидлсбро». В ближайшее время клубы оформят аренду 23-летнего испанца до лета 2017 года.«Атлетико» вышел в полуфинал Кубка Испании, сыграв вничью с «Эйбаром»«Эйбар» дома разошелся миром с «Атлетико» (2:2) в ответном матче ¼ финала Кубка Испании.
Главные новости
Футбол
«Зенит» - «Легия». Онлайн
Футбол
Игорь Чугайнов: Сейчас Самедов на голову выше Фарфана
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» в Кубке Англии
Футбол
«Атлетико» на выезде не сумел обыграть «Алавес»
Футбол
«Тоттенхэм» вырвал победу в матче с «Уикомбом» в Кубке Англии
Футбол
«Челси» разгромил «Брентфорд» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
MMA
Леддет отказался от боя с Сосновским. Дебют россиянина в UFC вновь отложен
Футбол
«Бавария» обыграла «Вердер» и продолжает лидировать в чемпионате Германии
Футбол
«РБ Лейпциг» одержал волевую победу над «Хоффенхаймом»
Хоккей
Марио Лемье: Я очень удивлен, что Малкина нет в топ-100
все новости
Атлетико
Атлетикокалендарьстатистика
Алавес
Алавескалендарьстатистика
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости