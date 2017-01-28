Тренеры Александры Степановой и Ивана Букина: Не знаем, как объяснить результат учеников

Александр Свинин и Ирина Жук, тренеры российских танцоров Александры Степановой и Ивана Букина, признались, что не могут объяснить низкие оценки, которые их ученики получили на чемпионате Европы.

Степанова и Букин заняли пятое место на чемпионате Европы, причем уступили своему лучшему результату нынешнего сезона более 10 баллов.

«Если говорить о коротком танце, они сделали все, что могли, это был один из лучших прокатов. В произвольном тоже никаких визуальных ошибок не было», - отметил Свинин в разговоре с журналистами.

«Мы не можем ничего объяснить, - добавила Жук. - Мы работаем-работаем, все говорят, что пара выросла настолько, что стала другого уровня - а результат все хуже и хуже. Это же парадокс! Что мы им будем говорить? Дети у нас взрослые, все понимают, но объяснить им результат мы не можем».

По словам тренеров, весь нынешний сезон пара выступает на высоком уровне. «У нас специалисты постоянно на льду, никто серьезных ошибок не находит. В соревнованиях этого сезона таких низких уровней сложности не было даже близко. И оценок тоже давно уже не было, хотя они однозначно спрогрессировали. Об этом говорят все», - подчеркнул Свинин.

«Мы, конечно, не ожидали такого и очень расстроены. Готовили их совершенно к другому. Но у нас глаза вылезли сначала на коротком танце, не могли в себя прийти. Настроили их на произвольный, они вышли, все сделали, и опять у нас глаза вылезли, когда мы увидели уровни», - призналась Жук.