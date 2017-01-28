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«Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» в Кубке Англии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Кристал Пэлас» (3:0) в матче четвертого раунда Кубка Англии на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне.

В первом тайме счет открыл полузащитник Рахим Стерлинг, после перерыва еще два гола забили Лерой Сане и Яя Туре.

Напомним, в своем первом матче в розыгрыше Кубка Англии в нынешнем сезоне «Манчестер Сити» разгромил 6 января другой клуб из Лондона – «Вест Хэм» (5:0).

Теперь 1 февраля «горожане» сыграют с «Вест Хэмом» в 23-м туре премьер-лиги на Олимпийском стадионе.

Кубок Англии

4-й раунд

«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити» – 0:3 (0:1)

Голы: Стерлинг, 43. Сане, 71. Туре, 90.

Соперник «Манчестер Сити» по 1/8 финала определится в результате жеребьевки, дата которой еще не определена. Матчи следующего раунда запланированы на 18 февраля.

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