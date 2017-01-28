Игорь Чугайнов: Сейчас Самедов на голову выше Фарфана

Бывший полузащитник «Локомотива» Игорь Чугайнов прокомментировал вероятный переход в «Локомотив» хавбека Джефферсона Фарфана. Он считает, что ушедший в «Спартак» Александр Самедов сейчас намного сильнее его

«Я видел Фарфана в 2006 году в матче за ПСВ и посмотрел несколько игр за «Шальке». Он был неплохим футболистом, играл справа в полузащите с акцентом на атаку, достаточно быстрый, мог решить эпизод «один в один». Но это было давно, а насколько он нужен в нынешнем состоянии «Локомотиву» - большой вопрос. Думаю, будь он в хорошей форме, с октября смог бы найти команду.

У меня большие сомнения по этому трансферу. Надо учитывать и возраст, и акклиматизацию в России. Судя по тому, где он играл в последнее время, он уже ветеран. Самедов на голову выше, у него намного больше плюсов. Александр был ведущим игроком команды, не на последних ролях в сборной страны. Плюс он россиянин. Эти аргументы перевешивают», - цитирует Чугайнова ТАСС.

Напомним, что сегодня Самедов забил первый мяч за «Спартак» после возвращения в товарищеском матче против «Жилины» (5:1). Ранее сообщалось, что трансфер Фарфана скоро будет оформлен официально.







